A devenit milionar, dar si-a pierdut prietenii in urma unei afaceri terminate la instanta

O prietenie inceputa in facultate intre doi ieseni s-a sfarsit pe holurile Tribunalului. Cel putin unul dintre ei nu are insa ce regreta. A intrat in afacerea prietenului sau cu buzunarele goale si a iesit milionar, dupa un lung razboi de uzura purtat in instantele din Vaslui si Iasi. La sfarsitul anului trecut, Curtea ieseana de Apel a pus punct unei povesti incepute acum doua decenii.SC Agroclaas SRL Iasi a fost infiintata in 2001, de catre M.P., societatea avand ca obiect de activitate