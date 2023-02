A doua prelevare de organe de la Iasi din acest an. Un anevrism ofera sanse la o viata normala pentru alte trei persoane

Zilele trecute a avut loc la Iasi a doua prelevare de organe din acest an. Donator a fost un barbat in varsta de 56 de ani din judetul Harghita, aflat in moarte cerebrala in urma unui anevrism. Prelevarea de la Spitalul de Neurochirurgie a fost posibila datorita familiei barbatului, care a fost de acord sa doneze organele pentru a salva alte vieti. Astfel, trei persoane au primit o sansa la o viata normala in urma interventiilor de transplant hepatic si renal. Transplantul de ficat a fost ... citeste toata stirea