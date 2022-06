A doua proba a examenului de bacalaureat - Proba obligatorie a profilului / Elevii pot intra in sali pana la 8.30

Cea de-a doua proba scrisa a Bacalaureatului are loc, marti. Este proba obligatorie a profilului (discipline, in functie de profil: Matematica si Istorie), iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului si specializarii.Proba la Limba si literatura materna se va desfasura joi, 23 iunie.Afisarea primelor rezultate va avea loc in data de 27 iunie (pana la ora 12:00). Contestatiile pot fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin ... citeste toata stirea