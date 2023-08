Un consilier local dat afara din PSD, vrea inapoi in partid. Acesta a contestat decizia de excludere, cerand anularea acesteia. Excluderea din partid a unui consilier local are drept consecinta pierderea calitatii de reprezentant al comunitatii locale, ca si a indemnizatiei aferente.Vasile Macovei a fost ales consilier local in Mogosesti, din partea PSD, la alegerile locale din 2020. In aprilie 2021, el a fost exclus din partid, reprosandu-i-se ca a adoptat atitudini negative fata de PSD, ca ... citeste toata stirea