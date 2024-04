A fost instituita prohibitia la pescuit!

Incepand cu data de 9 aprilie, in Romania a fost instituita prohibitiapentru pescuitul in scop comercial, recreativ sau sportiv si familial aloricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii inhabitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, pana in data de 7iunie, inclusiv. "Scopul prohibitiei este de a proteja si de a conservaecosistemele acvatice din apele teritoriale ale Romaniei, in contextul incare se practica in continuare braconajul piscicol, ... citește toată știrea