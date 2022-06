A fost lansata Harta hartuirii sexuale in sistemul de invatamant din Romania. 30% dintre studente sustin ca au fost hartuite sexual

Asociatia RISE Project in parteneriat cu Asociatia ANAIS anunta lansarea proiectului "Harta hartuirii sexuale in sistemul de invatamant din Romania", care are drept scop combaterea hartuirii sexuale in unitatile de invatamant din Romania.Proiectul realizat cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund Romania, program finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 are in vedere cercetarea fenomenului, realizarea de investigatii jurnalistice, intocmirea unei ... citeste toata stirea