A fost panica la Iasi: Incendiu intr-o cladire a Spitalului de Recuperare

Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri intr-un spital din Iasi. Pompierii au reusit sa stinga flacarile. Acestea au afectat tavanul si mai multe materiale ale unitatii medicale.Potrivit ISU Iasi, vineri, in jurul orei 3.00, pompierii au fost solicitati sa intervina "pentru stingerea unui incendiu produs la o incapere din cadrul unui spatiu cu functiuni mixte aflat in curtea Spitalului de Recuperare Iasi". La fata locului au ... citește toată știrea