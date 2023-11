Consilierii locali au respins, din nou, construirea unui bloc in apropierea intersectiei Bucium-Trei Fantani. Proiectul a fost respins desi liberalii, aflati la guvernare locala cu PMP, au sprijinit aprobarea imobilului cu 60 de apartamente.Liberalilor le-a lipsit un vot in plen, in conditiile in care unul dintre consilierii PNL (Florentin Ciobotaru) era plecat in strainatate, iar, la momentul votului, nu a fost prezent nici pe cai electronice. Ceilalti consilieri din plen, de la USR si PSD, ... citeste toata stirea