A fost semnat ordinul de incepere a lucrarilor la Colegiul Pedagogic!

Primarul Mihai Chirica a semnat luni ordinul de incepere a lucrarilor de consolidare si refunctionalizare a imobilelor - monument istoric din cadrul Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu".Lucrarile au ca scop consolidarea si reabilitatea Corpului C1 "Liceu" - cladire construita in anul in 1891 si a Corpului C2 "Cantina").Valoarea lucrarilor, executate de SC Iasicon SA, este de 56,5 milioane de lei, fara TVA, termenul de finalizare fiind de 36 de luni in cazul cladirii liceului si, respectiv, de 24 ... citește toată știrea