Interventia politiei la un scandal petrecut in Cafeneaua Piata Unirii s-a soldat cu o amenda pentru incalcarea reglementarilor COVID. Ora la care avusese loc scandalul depasise cu mult ora la care barurile si restaurantele ar fi trebuit sa fie inchise.Incidentul s-a petrecut in noaptea de 14/15 ianuarie anul trecut. La ora 2.15, un barbat a sunat la serviciul 112, reclamand faptul ca fusese agresat in incinta cafenelei de o persoana necunoscuta.Politistii ajunsi la fata locului nu au putut ... citeste toata stirea