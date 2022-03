A furat masina care l-a tractat dupa un accident, dar sustine ca era in coma

Dupa ce si-a facut praf masina intr-un accident petrecut la Podu Iloaiei, un brasovean a furat masina venita sa-l tracteze. A reusit sa o faca praf si pe aceasta, intr-un accident petrecut la Bacau. Brasoveanul a scapat din ambele accidente, dar a ajuns in fata instantei, acuzat de furt calificat.Faptele s-au petrecut pe 21 decembrie 2017. In jurul orei 4.00, venind spre Iasi, George Nica a pierdut controlul Skodei pe care o conducea si a acrosat un Opel parcat in fata unei case.Evenimentul ... citeste toata stirea