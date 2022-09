A furat o sacosa plina cu haine, dar declansarea alarmei l-a dat de gol

Un iesean a incercat sa iasa neobservat dintr-un magazin cu un trusou intreg de haine de dama. Nu avea de gand sa le ofere in dar cuiva, ci sa le vanda pentru a-si cumpara de mancare. Tentativa a esuat, iar in urmatorii ani va avea cazarea si masa asigurate.Florin Ivan intrase pe seara intr-un magazin din complexul Iulius Mall. A mers direct la raionul cu imbracaminte de dama, de unde a sustras o pereche de blugi, doua perechi de pantaloni, sase bluze de diverse culori si o jacheta, in ... citeste toata stirea