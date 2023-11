"Ziarul de Iasi" il va aduce pe Mos Craciun in satele iesene risipite de pe malul Prutului. Organizam si in acest an Campania de Craciun, prin care ne dorim sa imbracam si sa incaltam nu mai putin de 132 de copii, prescolari si scolari, din comuna Prisacani, judetul Iasi. Vrem ca alaturi de dumneavoastra, cititorii nostri, sa le facem o bucurie copiilor, prin indeplinirea dorintelor, si sa ii ferim de gerul iernii, prin cumpararea ghetutelor din piele imblanite si hainelor calduroase. Un ... citeste toata stirea