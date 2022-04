A inceput curatenia de primavara pe drumurile judetene

Consiliul Judetean Iasi a anuntat demararea actiunilor de salubrizare pe toate drumurile judetene.Timp de patru luni, mai multe echipe vor interveni pe parcursul DJ 208 cu o serie de lucrari. Acest drum strabate intravilanul localitatilor Mircesti, Halaucesti, Cozmesti, Stolniceni - Prajescu, Pascani, Valea Seaca, Lespezi. "Am inceput, inca din luna martie, salubrizarea drumurilor judetene. Am ajuns la DJ 208 cu o serie de lucrari care constau in cosirea vegetatiei ierboase din zona ... citeste toata stirea