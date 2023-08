Astazi se desfasoara in Iasi prima zi a Festivalului INIMO 2023 - Festivalul International al Familiei, al Vietii si al Faptelor Bune. Anul acesta evenimentul se desfasoara in perioada 18-20 august, pe Stadionul "Emil Alexandrescu" din Iasi, fiind asteptati sa participe aproape 100.000 de oameni. Anul trecut, INIMO a adunat aproximativ 60.000 de persoane la Iasi in cele trei zile de eveniment.Incepand cu ora 17, pe scena mare amplasata pe Stadionul "Emil Alexandrescu" din Iasi, Festivalul ... citeste toata stirea