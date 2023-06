Presedinte de onoare al festivalului este cunoscutul caricaturist Stefan Popa Popa's. Lucrarile unor cunoscuti caricaturisti sunt expuse in cadrul Galeriei La Strada, Parcul CopouIn perioada 15 -18 iunie are loc la Iasi o noua editie a Salonului International de Grafica Satirica si Literatura Umoristica. Peste 90 de caricaturi ale unor cunoscuti artisti din tara si strainatate sunt expuse in cadrul Galeriei La Strada, Parcul Copou. Printre desenele premiate se afla si cel al colegului nostru ... citeste toata stirea