Familia Bustei a inceput ornarea baldachinului cu cele cateva mii de fire de flori aduse anul acesta. In cel de-al XX-lea an in care vin la Iasi, acestia au dorit sa marcheze evenimentul si sa imbrace baldachinul Sfintei ca pentru un moment special, de nunta.Astfel, predomina culoarea alb, prin trandafiri, crini si crizanteme cu coroana foarte mare si bogata, pata de culoare fiind data de un delphinium albastru in fiecare aranjament. O echipa de zece persoane va lucra pana diseara pentru a ... citeste toata stirea