A inceput marea curatenie in comune. Operatorul judetean de salubritate preia deseurile voluminoase si pe cele periculoase

Nu trebuie decat sa le duceti la punctele de colectare. Avantaj pentru cei care locuiesc la casa: e suficient doar sa scoata deseurile voluminoase in fata portii.Operatorul de salubritate Girexim Universal SA a inceput saptamana aceasta campania de colectare a deseurilor voluminoase si periculoase. Actiunea se desfasoara in zona 3 a judetului si se va incheia pe 29 martie 2024.Judetul este impartit in patru zone - prima este cea de vest, de la Pascani la Tg. Frumos, a doua este culoarul ... citește toată știrea