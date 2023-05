A inceput cea de-a treia editie a Moldova Film Festival, parte a sectiunii Content Creation a Romanian Creative Week (RCW). Au fost selectate opt filme artistice si documentare premiate la nivel international pentru opt dezbateri despre arta si artisti in Sala Voievozilor a Palatului Culturii. Festivalul are loc in perioada 19-27 mai si va marca o serie de premiere."Selectia de filme alese anul acesta se contureaza in jurul conceptului #TheSenseOfWonder. Lucrarile cinematografice vor veni in ... citeste toata stirea