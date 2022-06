A inceput procesul impotriva teroristilor din Trifesti

* vreme de un an si jumatate, gruparea condusa de Florin Samir Cobzac a bagat groaza in localnici * batai, incendieri, distrugeri si amenintari cu moartea *Banda formata din Samir Florin Cobzac si cei cinci prieteni ai lui a aparut ca de nicaieri in seara de 1 august 2020 si, pana la inceputul acestui an, a tinut sub teroare comuna Trifesti. Prima victima a violentelor a fost un adolescent, Mihai B. (17 ani), care a fost luat la suturi si pumni chiar pe drumul principal din comuna. In urma ... citeste toata stirea