Procesul fostului politist acuzat ca si-a ucis mama a inceput in fata Tribunalului iesean. Primul termen de judecata nu a prilejuit insa dezbateri pe fond, ci s-a soldat cu o amanare. Magistratii au dispus acordarea unui nou termen, pe 17 decembrie, pentru ca la dosar sa fie adaugate relatii solicitate de aparare.Tiberius Ghelbere a fost trimis in judecata la sfarsitul lunii mai, fiind acuzat ca si-ar fi ucis mama, in urma unei certi. La inceputul lunii aprilie, proaspat pensionat la doar 45 ... citeste toata stirea