A INCEPUT RAZBOIUL. Explozii puternice in mai multe orase din Ucraina

Presedintele rus Vldimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara speciala in regiunea ucraineana Donbas. Explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei Kiev si in Harkov.Intr-o interventie la televiziunea de stat, Putin a anuntat actiunile militare din Donbas, cerand fortelor militare ucrainene sa depuna armele si sa plece acasa.El a avertizat ca toata responsabilitatea pentru o eventuala varsare de sange va reveni constiintei Guvernului Ucrinean, declarandu-se ... citeste toata stirea