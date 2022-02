A INCEPUT RAZBOIUL. Explozii puternice in mai multe orase din Ucraina (UPDATE)

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara speciala in regiunea ucraineana Donbas. Explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei Kiev si in Harkov.UPDATE: Optsprezece persoane au fost ucise in "atacuri militare" intr-un sat din regiunea Odesa, in sudul Ucrainei, la primele ore ale invaziei ruse, joi, anunta autoritatile regonale, relateaza AFP. "Opt barbati si zece femei au fost ucisi" in satul Lipetske, anunta intr-un comunicat ... citeste toata stirea