La Iasi a inceput Street Food Festival, iar oamenii s-au bucurat de preparate delicioase si gusturi inedite. Unii au urmarit si un spectacol culinar, pus in scena de Chef Foa. Burgerii si deserturile au atras cei mai multi pofticiosi.Mii de oameni s-au adunat in Gradina Palas ca sa isi bucure papilele gustative cu zecile de preparate savuroase aduse la Street Food Festival. Cei mai rabdatori au privit pret de aproape 2 ore un spectacol culinar, in care Chef Foa a pregatit in fata lor ... citeste toata stirea