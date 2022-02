A incercat sa scoata banii dintr-o cutie cu donatii ca sa-si ia o cafea la Palas

Un iesean s-a gandit ca poate fura din Palas Mall in plina dimineata, fara a fi prins. Furtul a ramas doar la nivel de tentativa, dar Vasile Lucan va ajunge dupa gratii, intrucat nu se afla la prima fapta de acest gen.Pe 4 ianuarie 2020, la ora 9.20, Lucan se afla in complexul Palas Mall. Ii era frig, asa ca a intrat in Atrium, pentru a se incalzi. Voia sa bea un ceai sau o cafea, dar nu avea bani, asa ca s-a gandit sa sustraga 20 de lei dintr-o cutie de plastic transparent aflata pe ... citeste toata stirea