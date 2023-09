Un iesean a incercat sa ucida cu ajutorul masinii. Enervat de faptul ca un grup de tineri se afla pe strada, el a incercat sa-i loveasca cu autovehiculul. A reusit doar sa raneasca usor pe unul dintre cei vizati si sa-si asigure un loc dupa gratii.Iulian Samson se intorsese in iulie 2021 din strainatate, ramanand cateva luni. In septembrie, se afla la Erbiceni impreuna cu familia, sarbatorind Sf. Maria Mica. Timp de doua ore, a baut cu ai sai bere si vodca. In jurul orei 18.00, s-a hotarat sa ... citeste toata stirea