Desi localitati intregi din mediul rural raman depopulate, iar oportunitatile economice pot fi numarate pe degete, mai exista tineri care aleg munca pe camp in loc de cea la birou. Spre exemplu, Silviu Andrei Hodorogeanu, un tanar de 20 de ani, student in anul I la Facultatea de Agricultura USV Iasi, specializarea Agricultura, administreaza o suprafata de circa 200 ha cultura mare (grau, rapita, porumb, floarea-soarelui, soia si o mica parte lucerna), chiar daca in liceu a urmat un profil de ... citeste toata stirea