A lesinat din cauza caldurii

O femeie a avut nevoie de ingrijirile medicale ale medicilor de la Spitalul Sf Spiridon dupa ce a facut insolatie. Ea a stat in soare mai putin de jumatate de ora, dupa care i s-a facut rau si a chemat o ambulanta."A fost adusa o pacienta care a stat in cursul zilei aproximativ 20 de minute la soareA fost o pacienta- o insolatie, cu hipotermie moderata. Dupa ce a fost stabilizata a ramas internata in Clinica Medicina Interna III", a spus dr Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD Iasi.In aceste ... citeste toata stirea