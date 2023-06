La data de 11 iunie 2023, politistii ieseni au fost sesizati despre faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 13.00, Popa Ionut Valentin, in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliul din comuna Lespezi si nu a mai revenit pana in prezent.In momentul plecarii era imbracat cu blugi negri, un tricou ... citeste toata stirea