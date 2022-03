A murit a doua fetita arsa la Trifesti. "Hristos sa ne intareasca in nadejdea Invierii"

A murit si cealalta fetita care a suferit arsuri pe 40% din corp in urma incendiului din Vladomira, comuna Trifesti. Fetita, in varsta de 3 ani, a murit pe 7 martie la Spitalul de Copii "Sf. Maria", dupa ce la finalul lunii trecute s-a stins din viata si sora sa mai mare, in varsta de 4 ani, care avea arsuri pe 60% din trup."Arsurile au fost pe o suprafata mare a corpului si ceea ce a complicat cazul si mai mult sunt arsurile pulmonare, care au un prognostic foarte mare de deces. Cele doua ... citeste toata stirea