A murit arhitectul Victor Mihailovici

Breasla arhitectilor ieseni a pierdut prin disparitia lui Victor Mihailovici pe unul dintre cei mai prolifici membri ai sai. Nascut in anul 1941 la Deleni, judetul Iasi, in familia preotului Niculita Mihailovici, a urmat cursurile Institutului de Arhitectura Ion Mincu Bucuresti, pe care l-a absolvit in anul 1970.Repartizat in Iasi, la ICPROM, actualul Habitat Proiect, s-a impus de la inceput prin profesionalism, corectitudine si buna organizare, devenind in scurt timp sef de atelier. In ... citeste toata stirea