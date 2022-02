A murit Cezar Ungureanasu, unul dintre primii ieseni angajati de Microsoft. A facut infarct

A murit un iesean care a fost printre primii angajati ai companiei Microsoft la sediul central din Redmond, Washington, Statele Unite ale Americii, in urma cu aproape 27 de ani.Cezar Ungureanasu, originar din Iasi, s-a stins din viata saptamana trecuta, in urma unui infarct. El avea 53 de ani. Aproape jumatate din viata a lucrat pentru gigantul american, ieseanul aflandu-se printre primii patru romani selectati in anul 1995 sa lucreze pentru Microsoft. ... citeste toata stirea