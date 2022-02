A murit copilul de 2 ani maltrat de propria mama si de concubinul ei

Copilul batut de mama si concubin, care se afla in moarte cerebrala de cateva zile la Spitalul de Copii, a decedat in aceasta dimineata.Copilul in varsta de doi ani care ajunsese la spital in coma dupa ce a fost batut de mama lui si de concubinul acesteia. Baiatul fusese transferat la Iasi intr-o stare extrem de grava. In sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a primit tratament specific, fiind totodata si ventilat mecanic. ... citeste toata stirea