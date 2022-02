A murit copilul de doi ani, din Neamt, batut cu salbaticie de mama si de concubinul acesteia

Mama copilului si concubinul acesteia au fost arestati preventiv pentru vatamare corporala si pentru rele tratamente aplicate minorului. Cazul a ajuns si in atentia celor de la Protectia Copilului Neamt. Copilul in varsta de doi ani din Neamt, care a fost transportat la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" din Iasi si care se pare ca a fost agresat de mama si concubinul acesteia, a decedat in dimineata zilei de vineri, 11 februarie, la Iasi. Copilul a fost transportat de la Neamt la Iasi in coma de ... citeste toata stirea