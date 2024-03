A murit Cornel Simighian, un cunoscut jurnalist iesean

Cornel Simighian, una dintre cele mai fine si patrunzatoare "penite" din presa ieseana a murit! Totul dupa o indelungata suferinta! Mediul jurnalistic, atat din Iasi dar si din presa nationala a mai pierdut un brav si sincer OM dedicat, pasionat si implicat meseriei pe care a respectat-o si admirat-o!Cornel Simighian s-a nascut in 15 ianuarie 1959, in Pitesti, Arges, dintr-o mama munteanca si un tata moldovean, traitor in Dobrogea, Piatra Neamt, Comanesti si Iasi. ... citește toată știrea