A murit fostul rector al UMF Iasi, prof. univ. dr. Cristian Dragomir

In aceasta dimineata a murit profesorul universitar doctor Cristian Dragomir, fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi. Acesta se lupta de mai multi ani cu o boala grea. S-a stins din viata la 81 de ani.Nascut la 28 aprilie 1940 la Barlad, prof. univ. dr. Cristian Dragomir a absolvit in anul 1962 Facultatea de Medicina a Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi si a devenit doctor in medicina in anul 1974, cu teza intitulata ... citeste toata stirea