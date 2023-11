Gheorghe Stefurac, fost primar al comunei Holboca, a decedat recent."Cu profunda tristete am primit vestea trecerii in nefiinta a domnului Gheorghe Stefurac, fost primar al comunei Holboca. Transmit sincere condoleante familiei, prietenilor si tuturor celor care l-au cunoscut si apreciat. Domnul Stefurac a fost un om de o deosebita valoare, un lider dedicat comunitatii si un exemplu de integritate si angajament in serviciul public. Amintirea realizarilor sale semnificative pentru comuna ... citeste toata stirea