O tanara profesoara de la Facultatea de Geografie si Geologie a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a decedat recent."Colectivul Facultatii de Geografie si Geologie a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi anunta cu profund regret disparitia prematura a colegei asist. univ. dr. Anca Maria SESERMAN ce a activat in cadrul Departamentului de Geologie. Anca a fost pasionata de Sedimentologie, dar mai ales de Ichnologie, domeniu in care si-a obtinut doctoratul. A fost distinsa, in ... citeste toata stirea