A murit profesorul Nicolae Cretu, colaborator al Ziarului de Iasi

O veste trista va aducem in aceasta dimineata de vineri, 15 aprilie. A murit profesorul Nicolae Cretu, vechi colaborator al "Ziarului de Iasi".Cateva dintre articolele semnate de el in rubrica OPINII a ZDI le gasiti AICINicolae Cretu a fost profesor doctor in cadrul Facultatii de Litere de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, critic si istoric literar."Dragi studenti, dragi colegi,In aceasta dimineata a murit Domnul Profesor NICOLAE CREEsU.Indreptati un gand cald catre ... citeste toata stirea