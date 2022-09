Profesorul Stefan Tudose-Sandu-Ville a decedat. Inmormantarea sa va avea loc luni 12 septembrie. Stefan Tudose-Sandu-Ville era doctor in viticultura si oenologie si avea 39 de ani."Cu adanca durere va anuntam ca am pierdut un coleg, cadru didactic apreciat si pasionat. Stefan Tudose-Sandu-Ville, doctor in viticultura si oenologie, un spirit pedagogic ... citeste toata stirea