A murit profesorul universitar Victor Strat de la UMF

Profesorul universitar Victor Strat a decedat la varsta de 96 de ani. El a fost cadru didactic in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Iasi."Intreaga comunitate academica a Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi regreta profund trecerea in nefiinta a Domnului Prof. Univ. Dr. Victor Strat, spirit universal si cadru didactic cu vocatie, care a dedicat Universitatii peste o jumatate de secol de activitate didactico-medicala. Dumnezeu sa il odihneasca in pace!", ... citeste toata stirea