A murit si a doua fetita din incendiul de la Trifesti. Maria si Andreea aveau 3, respectiv 4 ani

Din nefericire, incendiul de la Trifesti care a avut loc pe 9 februarie a facut doua victime. A murit si a doua fetita care era internata in spital din cauza arsurilor."Dragilor, in ciuda eforturilor facute de fiecare dintre noi si, in mod special de medicii din spital care au vegheat zi si noapte pentru ca Maria - fetita de doar 3 anisori cu arsuri de 40% pe suprafata corpului sa-si poata reveni, din pacate, corpul firav al copilei nu a mai rezistat durerii, iar micuta Maria s-a mutat ... citeste toata stirea