A murit una dintre surorile arse in incendiul de la Vladomirna

Durere nemarginita intr-o familie din localitatea Vladomira, comuna Todiresti. A murit una dintre copilele arse in incendiul care le-a cuprins casa. Fata, in varsta de 4 ani, era internata in stare grava la Spitalul de Copii din Iasi. Sora copilei, in varsta de 3 ani, se zbate la randul ei intre viata si moarte. Cele doua surori au ajuns la spital pe 9 februarie, dupa ce patutul in care se aflau a luat foc, iar flacarile au cuprins intreaga camera.Cand au fost aduse la Spitalul de Copii,