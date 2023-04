A murit Dan Teodorescu, unul dintre cei mai cunoscuti jurnalisti sportivi din Iasi. Impatimit al scrisului, Dan Teodorescu era un veteran al presei sportive iesene cu mii de articole, relatari si emisiuni de radio si TV despre evenimentele sportive din capitala Moldovei. In ultimii ani s-a implicate in diferite proiecte culturale.In decursul timpului, a coordonat si participat la prestigioase actiuni cultural-sportive din Germania, Austria, Ungaria, Croatia, Serbia, Polonia, Ucraina sau in ... citeste toata stirea