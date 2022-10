A murit unul dintre cei mai reputati ingineri agronomi: Spiridon Plumbu. A fost seful Directiei Agricole Iasi

Inginerul agronom Spiridon Plumbu a incetat din viata, a anuntat familia sa."S-a stins cu demnitate si curaj dupa o lunga si grea suferinta. Cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu, o pot face la Biserica Beldiman, din Comuna Valea Lupului, unde va avea loc si slujba de inmormantare in ziua de joi, 13 Octombrie 2022, ora 10.30. Cortegiul funerar se va deplasa la Cimitirul Sf. Petru si Pavel, unde va avea loc inmormantarea, ora 13.00. Dumnezeu sa il odihneasca in pace si in lumina!", a ... citeste toata stirea