A primit 10.000 de euro, pentru ca i-a fost fracturata mana in urma unei frane bruste in autobuz

Obiceiul soferilor de autobuz de a frana brusc provoaca victime. O ieseanca si-a rupt mana dintr-o astfel de cauza, femeia adresandu-se ulterior instantei. Ea a cerut despagubiri materiale de 8.700 lei, dar si 300.000 de lei ca daune morale. Compania de Transport Public nu va avea nimic de suferit, daunele urmand sa fie achitate de Omniasig SA.Incidentul a avut loc in septembrie 2019. In urma franei bruste puse de soferul autobuzului in care se afla, M.T. a suferit o dubla fractura a ... citeste toata stirea