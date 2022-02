A ramas fara permis pentru ca nu a dat prioritate masinii Politiei in misiune

Politistii Biroului Rutier Iasi au dat vineri zeci de sanctiuni soferilor, in urma unei razii pe strazile din municipiu. Un sofer a ramas fara permis deoarece nu a oferit prioritate unei masini de politie care avea in functiune semnalele acustice si luminoase."La data de 25 februarie, in intervalele orare 6.30-13.30 si 14.30-21.30 politistii Biroului Rutier Iasi au organizat si desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere pe raza ... citeste toata stirea