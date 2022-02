A ramas fara un rinichi dupa o disputa pentru un loc de cersit

Un loc de cersit "cu vad" a fost disputat cu lama cutitului. Castigatorul nu-si va putea insa exploata victoria, pentru ca va petrece dupa gratii ani buni. Grav ranit, celalalt cersetor a cerut despagubiri in instanta pentru faptul ca nu mai poate munci. Judecatorii nu au reusit sa-si dea seama ce intelege acesta prin "munca".In varsta de 39 de ani, Ionut Cepeleagu este in principiu calificat ca fantanar. In fapt, isi castiga existenta mai ales apeland la mila publicului, dar si prin furturi ... citeste toata stirea