Medicii infectionisti atrag atentia asupra faptului ca in aceasta perioada mai calduroasa si cu vegetatia in dezvoltare continua exista riscul din ce in ce mai mare de a aparea muscaturile de capusa. De regula inofensive, exista insa un procent semnificativ de persoane care le ignora si care ajung sa dezvolte o boala neurologica degenerativa - boala Lyme - pentru care in momentul acesta nu exista leac, doar tratament care sa opreasca / incetineasca efectele asupra corpului uman.Dr. Florin ... citeste toata stirea