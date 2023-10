La invitatia Asociatiei "Casa Joseph Zoller -1912", un invitat de rang princiar ne va onora cu prezenta la Iasi, in perioada 17-19 octombrie: A.S. Principele Nicolae.Un moment important al vizitei este intalnirea cu publicul iesean, cu ocazia unei manifestari culturale organizate de Asociatia noastra in colaborare cu Asociatia "Principele Nicolae" si Universitatea ... citeste toata stirea